Начальником штаба Тихоокеанского флота назначен контр-адмирал Рекиш

ВЛАДИВОСТОК , 18 авг — РИА Новости . Указом президента России контр-адмирал Сергей Рекиш назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский

"Указом президента Российской Федерации от 16 августа 2018 года контр-адмирал Сергей Рекиш назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом", — сообщил Воскресенский.

Контр-адмирал Сергей Григорьевич Рекиш родился 22 ноября 1965 года в городе Оленегорске Мурманской области . В 1988 году он окончил штурманский факультет Каспийского высшего военно-морского училища им. С. М. Кирова и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ), где был назначен старшим помощником командира атомного подводного крейсера.

После окончания Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова Сергей Рекиш был командиром атомного подводного крейсера, затем начальником штаба соединения, а позднее — командиром дивизии подводных лодок ТОФ.

Пройдя обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ он продолжил службу, став начальником организационно-мобилизационного управления — заместителем начальника штаба Тихоокеанского флота, затем был назначен заместителем командующего подводными силами Северного флота, а год спустя вернулся на Тихоокеанский флот.

В 2016 году контр-адмирал Сергей Рекиш возглавил подводные силы Тихоокеанского флота, а с конца 2017 года командовал подводными силами Северного флота.