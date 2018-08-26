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Минобороны Сирии: Идлиб освободят в результате военной операции или благодаря примирению
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Минобороны Сирии: Идлиб освободят в результате военной операции или благодаря примирению 

ТАСС 19 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ТАСС, 26 августа. Провинция Идлиб «будет возвращена Сирии и очищена от банд террористов или в результате военной операции, или путем соглашений о примирении». Об этом, как сообщила телестанция Al Ekhbariya, заявил в воскресенье заместитель главнокомандующего ВС Сирии и министр обороны республики Али Айюб. Он провел переговоры с министром обороны Ирана Амиром Хатами, прибывшим с двухдневным визитом в Дамаск.
Идлиб — это единственный регион Сирии, который остается сейчас в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, ответственность за поддержание стабильности в ней несет Турция, которая является вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии.
Как передала Al Ekhbariya, Айюб назвал образцовыми двусторонние отношения между Сирией и Ираном. Согласно сведениям телестанции, по итогам переговоров в Дамаске будет подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Хатами заявил по прибытии в Дамаск, что его визит будет посвящен «укреплению боеспособности оси сопротивления» (Иран, Сирия и "Хезболлах"). Он отметил, что двустороннее партнерство «вступает сейчас в новый этап, учитывая начинающийся процесс послевоенной реконструкции Сирии». «Мы надеемся принять эффективное участие в восстановление сирийской экономики», — сказал он.
Касаясь роли иранских военных советников в Сирии, министр подчеркнул, что их дальнейшее присутствие в стране «зависит от решений, которые будут приняты руководством двух государств». По его словам, «никакие третьи стороны не смогут воздействовать на этот вопрос».
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