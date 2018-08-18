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В Удмуртии освоили выпуск двигателей для ракетных комплексов С-350 и С-400
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В Удмуртии освоили выпуск двигателей для ракетных комплексов С-350 и С-400 

ИА «Сусанин» 55 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. На «Сарапульском электрогенераторном заводе» в Удмуртии освоили выпуск двигателей для зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». Ранее для этих установок использовались двигатели украинского производства. Об этом сообщает Интерфакс.
«Меньше года ушло у предприятия на освоение и подготовку к серийному производству новых асинхронных двигателей трехфазного тока. Двигатели ДАТ являются импортозамещающими агрегатами для комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», — пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы и правительства.
Новые приводы с отечественными двигателями отличаются от импортного аналога улучшенным плавным пуском и регулированием скорости, а также более высокой степенью защиты от перегрузок.
Кроме того, на выставке «Армия», по данным пресс-службы, предприятие представит широкий спектр продукции, в том числе, образцы светодиодных изделий со сроком службы порядка 25 тысяч часов.
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