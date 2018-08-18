Военные Южной Осетии прошли обследование у медиков ФМБА 

ЦХИНВАЛ, 18 авг — Sputnik. Военнослужащие управления и подразделений министерства обороны Южной Осетии в течение двух дней проходили диспансеризацию у российских специалистов федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает пресс-служба ведомства.
"С военнослужащими работали специалисты медики по многим направлениям, в том числе терапевт, хирург, кардиолог, уролог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, эндокринолог и другие", — говорится в сообщении.
Военнослужащие Минобороны прошли диспансеризацию у специалистов ФМБА
Также военнослужащим провели флюорографическое, ультразвуковое обследования и другие виды медицинских исследований.
По итогам диспансеризации врачами были составлены списки военных с теми или иными заболеваниями. Лечение больные будут проходить в Южной Осетии, однако в случае необходимости их направят в военные госпитали Минобороны РФ.