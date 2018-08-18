Военные Южной Осетии прошли обследование у медиков ФМБА

"С военнослужащими работали специалисты медики по многим направлениям, в том числе терапевт, хирург, кардиолог, уролог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, эндокринолог и другие", — говорится в сообщении.

Военнослужащие Минобороны прошли диспансеризацию у специалистов ФМБА

Также военнослужащим провели флюорографическое, ультразвуковое обследования и другие виды медицинских исследований.

По итогам диспансеризации врачами были составлены списки военных с теми или иными заболеваниями. Лечение больные будут проходить в Южной Осетии, однако в случае необходимости их направят в военные госпитали Минобороны РФ.