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Военные Южной Осетии прошли обследование у медиков ФМБА
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Военные Южной Осетии прошли обследование у медиков ФМБА 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 18 авг — Sputnik. Военнослужащие управления и подразделений министерства обороны Южной Осетии в течение двух дней проходили диспансеризацию у российских специалистов федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает пресс-служба ведомства.
"С военнослужащими работали специалисты медики по многим направлениям, в том числе терапевт, хирург, кардиолог, уролог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, эндокринолог и другие", — говорится в сообщении.
Военнослужащие Минобороны прошли диспансеризацию у специалистов ФМБА
Также военнослужащим провели флюорографическое, ультразвуковое обследования и другие виды медицинских исследований.
По итогам диспансеризации врачами были составлены списки военных с теми или иными заболеваниями. Лечение больные будут проходить в Южной Осетии, однако в случае необходимости их направят в военные госпитали Минобороны РФ.
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