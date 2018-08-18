В ДНР показали испытания снаряда для смертоносного «Чебурашки»

В провозглашенной Донецкой народной республике прошли испытания осколочно-фугасно-зажигательного снаряда для реактивной системы залпового огня «Чебурашка».

Кадры маневров «смертоносного „Чебурашки“ опубликовал телеканал „Звезда“ . Сообщается, что снаряд предназначен для уничтожения пехоты и легкобронированной техники.

В начале июня в Сети появилось видео атаки ракетных войск тактического назначения армии ДНР позиций ВСУ в районе промзоны недалеко от Авдеевки.

В мае в Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства — „Чебурашки“ и „Снежинки“.