Ещё
Смертоносный «Чебурашка»: эксклюзивные кадры испытаний нового снаряда ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым
Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым

Смертоносный «Чебурашка»: эксклюзивные кадры испытаний нового снаряда ДНР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры испытаний нового реактивного снаряда для РСЗО «Чебурашка» которые прошли в ДНР.
В Донецкой Народной Республкие прошли испытания снаряда для реактивной системы залпового огня «Чебурашка», которая является собственной разработкой донецких специалистов.
Осколочно-фугасно-зажигательный снаряд предназначен для уничтожения большого количества пехоты и легкобронированной техники. На испытаниях проводилась оценка фугасного и осколочно-зажигательного эффекта. Так, на определенном интервале от эпицентра взрыва были установлены специальные стенды, которые позволяют оценить, с какой плотностью разлетаются осколки.
РСЗО «Чебурашка» создана на колесном шасси КрАЗ. Имеет 64 направляющими для 217-мм ракет. По заявлениям разработчиков, дальность стрельбы составляет 9600 метров.
Реактивные системы ДНР не имеют ничего общего с советскими аналогами типа «Града» или «Урагана». Как ранее объяснял министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, из-за специфики конфликта для защиты Донбасса было необходимо новое вооружение.
Комплектующие для «Чебурашки» собираются сразу на нескольких заводах Государственной инновационной компании ДНР.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сети появилось видео запуска украинской крылатой ракеты Большой десантный корабль США Carson City вошел в Черное море Индийские военные прибыли в ЦВО на учения «Мирная миссия-2018»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым215
Свадьба с Путиным грозит увольнениями западных чиновников316
«Двигатель на горилке»: Украину высмеяли из-за ракеты66
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой
«Чтоб она лопнула от жадности!»76
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение