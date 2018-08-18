Смертоносный «Чебурашка»: эксклюзивные кадры испытаний нового снаряда ДНР

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры испытаний нового реактивного снаряда для РСЗО «Чебурашка» которые прошли в ДНР.

В Донецкой Народной Республкие прошли испытания снаряда для реактивной системы залпового огня «Чебурашка», которая является собственной разработкой донецких специалистов.

Осколочно-фугасно-зажигательный снаряд предназначен для уничтожения большого количества пехоты и легкобронированной техники. На испытаниях проводилась оценка фугасного и осколочно-зажигательного эффекта. Так, на определенном интервале от эпицентра взрыва были установлены специальные стенды, которые позволяют оценить, с какой плотностью разлетаются осколки.

РСЗО «Чебурашка» создана на колесном шасси КрАЗ. Имеет 64 направляющими для 217-мм ракет. По заявлениям разработчиков, дальность стрельбы составляет 9600 метров.

Реактивные системы ДНР не имеют ничего общего с советскими аналогами типа «Града» или «Урагана». Как ранее объяснял министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев , из-за специфики конфликта для защиты Донбасса было необходимо новое вооружение.

Комплектующие для «Чебурашки» собираются сразу на нескольких заводах Государственной инновационной компании ДНР.