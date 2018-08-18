Yahoo Japan: укрепление военной мощи «северных территорий» — масштаб развертывания ВВС превзошел ожидания

Ю Коидзуми, корреспондент Yahoo Japan, критикует Россию за укрепление своей военной мощи на Южных Курилах. Почему-то он считает, что Россия делает это скрытно. Например, не сообщило ему о таких своих планах, когда он был с визитом на острове Итуруп. Он считает, что в таких условиях правительству Японии необходимо задуматься о том, стоит ли продолжать идти на сближение с Россией. Снимки истребителей со спутника.

В прошлой статье я рассказал, что на Итурупе были размещены истребители ВВС России. В этот раз я воспользовался TerraServer, коммерческим веб-сайтом американской компании PrecisionHawk, специализирующейся на аэроснимках и снимках со спутников, и посмотрел фотографии аэропорта «Ясный», который находится на Итурупе. На этих снимках отчетливо видны три истребителя СУ-35С.

На фотографиях российской стороны также видно только три СУ-35С. На аэродроме установлено всего три отражателя реактивной струи, поэтому, скорее всего, там не планируется размещать большое количество истребителей. В настоящее время также не видно, чтобы на аэродроме велись ремонтные работы по увеличению количества стояночных мест для самолетов.

Истребители были и ранее.

Примечательно, что эти изображения были получены 29 июля. Местная газета «Сахалин инфо» сообщила о размещении истребителей на Итурупе 3 августа, поэтому выходит, что факт развертывания некоторое время скрывался.

29 июля — это именно тот день, когда наша группа находилась на Итурупе. Мы несколько раз проезжали мимо аэропорта «Ясный», однако мы не знали, что там находятся истребители. Аэропорт «Ясный» находится рядом с городом. Если бы истребители прилетели туда, мы бы непременно обратили внимание на рев реактивных двигателей (и Курильск , и Рейдово — места весьма тихие). Поэтому, по всей видимости, истребители уже находились на Итурупе, когда мы туда прибыли.

Штурмовики еще на одном аэродроме.

Еще больше меня шокировали снимки аэродрома «Буревестник», который также находится на Итурупе. Изначально он использовался в военных целях, и в советское время там находились истребители, однако в последние годы там базировалось небольшое вертолетное подразделение.

Тем не менее на снимках, также датированных 29 июля, видны два штурмовика СУ-25. СУ-25 — это штурмовик, предназначенный для того, чтобы атаковать наземные цели, поэтому, скорее всего, они обеспечивают поддержку сухопутным войскам, расквартированным на «северных территориях», однако, насколько я помню, ранее подобных самолетов на этих островах не было. Более того, российские СМИ никак не освещали развертывание СУ-25 на Итурупе, поэтому пока непонятно, это — временная мера, или они там будут находиться на постоянной основе. Стоит отметить, что, как и в случае с СУ-35С, это — также мелкомасштабное усиление ВВС (на стоянке видно только два следа от реактивной струи, значит, других самолетов там нет).

Суть хладнокровной реакции.

Если подвести итог последним российским действиям на «северных территориях», очевидно, что Россия взялась за укрепление ВВС на Итурупе. В особенности, что касается СУ-35С, то, как сообщается, они заступили на «опытно-боевое дежурство» с прицелом на постоянное базирование, поэтому велика вероятность, что в будущем аэропорт будет расширен, и там будет размещено большее количество истребителей.

С учетом этого интерес представляют некоторые предложения, озвученные министром обороны Японии Онодэра 31 июля в ходе российско-японской встречи в формате «2+2». По информации СМИ, министр Онодэра затронул темы укрепления военной мощи России на «северных территориях», частых полетов российских военных самолетов вблизи Японии и крупномасштабных военных учений на Дальнем Востоке, запланированных на это лето, а также потребовал от российской стороны вести себя хладнокровно (газета «Майнити», 1 августа 2018 года). На тот момент министр Онодэра и другие японские высокопоставленные чиновники уже должны были знать о размещении на Итурупе СУ-35С и СУ-25. Скорее всего, это вылилось в слова о «хладнокровной реакции».

Несовпадение точек зрения.

Россия полностью игнорирует японские протесты. Кроме того, она неоднократно подчеркивала свое негативное отношение (с военной точки зрения не вполне вразумительное) к внедрению Японией системы «Иджис Эшор». То есть точки зрения России и Японии по вопросам безопасности не совпадают.

Более того, в будущем месяце на Дальнем Востоке пройдут крупномасштабные военные учения «Восток-2018». И ранее эти учения затрагивали «северные территории», однако в этот раз будут задействованы ВВС и новые противокорабельные ракеты, развернутые в 2016 году. Это означает, что на «северных территориях» проведут небывалые по масштабам военные действия.

Кроме того, ранее в ходе западных военных учений Россия отработала нанесение ядерного удара по польской системе ПРО. В условиях, когда Россия жестко протестует против японской системы ПРО, я не удивлюсь, если аналогичные шаги будут предприняты и в отношении Японии в ходе «Востока-2018».

Кстати, премьер-министр Абэ посетит Владивосток и примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет практически одновременно с «Востоком-2018». Проведение военных учений на «северных территориях», которые расположены неподалеку и находятся в центре внимания, можно воспринять только как военную угрозу.

На мой взгляд, в таких условиях Японии необходимо пересмотреть свой курс: вновь потребовать от России вести себя сдержанно и задуматься о том, стоит ли продолжать идти с ней на сближение.