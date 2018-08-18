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В ВВО военнослужащие военной полиции вывели из под огня автомобиль с высокопоставленным должностным лицом
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В ВВО военнослужащие военной полиции вывели из под огня автомобиль с высокопоставленным должностным лицом 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные полицейские совместно с военнослужащими ВАИ выполнили комплекс мероприятий по блокированию группы нападавших и отводу автомобиля с должностным лицом в безопасное место.
В Республике Бурятия на одном из специализированных учебно-тренировочных комплексов состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа по сопровождению кортежа с высокопоставленным должностным лицом.
В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по совершению марша в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.
При движении в заданный район с целью захвата должностного лица на кортеж совершила нападение группа условных террористов.
Военные полицейские совместно с военнослужащими ВАИ выполнили комплекс мероприятий по блокированию группы нападавших и отводу автомобиля с должностным лицом в безопасное место.
В ходе учебного боя «террористы», не сумевшие реализовать свой замысел, попытались скрыться на автомобиле.
Военнослужащие военной полиции отработали задачи по осуществлению погони с проведением стрельбы в движении, блокированию автомобиля «противника» и задержанию нападавших.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе дымы, холостые боеприпасы и взрыв пакеты.
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