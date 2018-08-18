Ещё
Минобороны Китая потребовало от Пентагона прекратить публикацию домыслов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны Китая потребовало от Пентагона прекратить публикацию домыслов 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В минобороны Китая подчеркнули, что таким образом США лишь наносят ущерб взаимному доверию обеих стран, что совсем не соответствует интересам обоих государств.
В министерстве обороны Китая сообщили, что ежегодные доклады Пентагона о состоянии развития вооруженных сил КНР — не более, чем догадки и домыслы. В китайском военном ведомстве в связи с этим потребовали прекратить публикацию таких документов.
Кроме того, в минобороны КНР подчеркнули, что таким образом США лишь наносят ущерб взаимному доверию обеих стран, что вовсе не соответствует обоюдным интересам двух государств.
«Пекин требует от США отказаться от менталитета холодной войны, объективно рассмотреть развитие национальной обороны и войск КНР, прекратить публикацию соответствующих докладов, предпринять реальные действия для стабильного развития отношений между ВС двух стран», — цитирует сообщение РИА Новости.
В заявлении военного ведомства КНР отмечается, что в Китае придерживаются исключительно мирного пути развития и оборонительного характера собственной оборонной политики, а страна «остается строителем мира во всем мире, защитником миропорядка, вносит вклад в глобальное развитие».
Также в минобороны КНР отметили, что в течение последних лет китайская армия принимает участие в международных миротворческих миссиях все чаще. То же касается конвоирования судов и оказания помощи пострадавшим от бедствий. В документе также отмечается, что «вклад и усилия Китая получили признание мирового сообщества».
Ранее военное ведомства США опубликовало доклад по ВС КНР. В документе отмечается, что Китай якобы обучает свои вооруженные силы «ударам против США и союзников».
ТК «Звезда»: последние новости
Артиллеристы в Сибири попали в окно здания с двух километров Индийские военные прибыли в ЦВО на учения «Мирная миссия-2018» В Сети появилось видео запуска украинской крылатой ракеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадьба с Путиным грозит увольнениями западных чиновников
На Украине ответили на громкие обвинения США
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой102
Экипаж судна из РФ в третий раз отбился от СБУ
Обнаружены признаки существования иной Вселенной181
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение