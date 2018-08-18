Минобороны Китая потребовало от Пентагона прекратить публикацию домыслов

минобороны Китая подчеркнули, что таким образом США лишь наносят ущерб взаимному доверию обеих стран, что совсем не соответствует интересам обоих государств.

В министерстве обороны Китая сообщили, что ежегодные доклады Пентагона о состоянии развития вооруженных сил КНР — не более, чем догадки и домыслы. В китайском военном ведомстве в связи с этим потребовали прекратить публикацию таких документов.

Кроме того, в минобороны КНР подчеркнули, что таким образом США лишь наносят ущерб взаимному доверию обеих стран, что вовсе не соответствует обоюдным интересам двух государств.

«Пекин требует от США отказаться от менталитета холодной войны, объективно рассмотреть развитие национальной обороны и войск КНР, прекратить публикацию соответствующих докладов, предпринять реальные действия для стабильного развития отношений между ВС двух стран», — цитирует сообщение РИА Новости

В заявлении военного ведомства КНР отмечается, что в Китае придерживаются исключительно мирного пути развития и оборонительного характера собственной оборонной политики, а страна «остается строителем мира во всем мире, защитником миропорядка, вносит вклад в глобальное развитие».

Также в минобороны КНР отметили, что в течение последних лет китайская армия принимает участие в международных миротворческих миссиях все чаще. То же касается конвоирования судов и оказания помощи пострадавшим от бедствий. В документе также отмечается, что «вклад и усилия Китая получили признание мирового сообщества».

Ранее военное ведомства США опубликовало доклад по ВС КНР. В документе отмечается, что Китай якобы обучает свои вооруженные силы «ударам против США и союзников».