В Украине прошли огневые испытания крылатой ракеты

Киев, 17 августа / Синьхуа / — В Одесской области на юге Украины успешно прошли огневые испытания крылатой ракеты. Об этом сегодня заявила пресс-служба украинского оборонно-промышленного госконцерна «Укроборонпром»

В пресс-службе сообщили, что ракета, разработанная государственным конструкторским бюро «Луч» /г. Киев/, поразила морскую цель на расстоянии в 100 км.

В ходе испытаний также были проверены летные характеристики всех систем ракеты, включая высокоточную систему наведения.

В «Укроборонпроме» отметили, что создание новой крылатой ракеты является важным элементом повышения эффективности береговой обороны Украины. —0—