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В Украине прошли огневые испытания крылатой ракеты
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В Украине прошли огневые испытания крылатой ракеты 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 17 августа /Синьхуа/ — В Одесской области на юге Украины успешно прошли огневые испытания крылатой ракеты. Об этом сегодня заявила пресс-служба украинского оборонно-промышленного госконцерна «Укроборонпром».
В пресс-службе сообщили, что ракета, разработанная государственным конструкторским бюро «Луч» /г. Киев/, поразила морскую цель на расстоянии в 100 км.
В ходе испытаний также были проверены летные характеристики всех систем ракеты, включая высокоточную систему наведения.
В «Укроборонпроме» отметили, что создание новой крылатой ракеты является важным элементом повышения эффективности береговой обороны Украины. —0—
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