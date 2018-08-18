Высший пилотаж: как истребитель посадили на шоссе в России

А этот ролик могло бы опубликовать Минобороны , поскольку оно вполне отвечает задаче продвигать идею о превосходстве российской армии в массы.

Дело происходит в Хабаровском крае в рамках учений «Восток-2018». Шоссе перекрыто для того, чтобы на него мог приземлиться истребитель. Он пролетает прямо над головой у водителей, оглушая их ревом двигателя, после чего благополучно приземляется.

Стоит отметить, что подобные упражнения выполняют и пилоты западных армий. Однако особенно популярны учения такого рода были в Европе во времена Холодной войны, когда в качестве посадочной полосы использовался немецкий автобан. Приятно, что и на наши дороги можно посадить самолет.

Однако говорят, что в этот раз из-за учений затор растянулся на несколько километров.