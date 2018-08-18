Ещё
Высший пилотаж: как истребитель посадили на шоссе в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высший пилотаж: как истребитель посадили на шоссе в России 

Авторамблер 53 минуты назад
Фото: Авторамблер
А этот ролик могло бы опубликовать Минобороны, поскольку оно вполне отвечает задаче продвигать идею о превосходстве российской армии в массы.
Дело происходит в Хабаровском крае в рамках учений «Восток-2018». Шоссе перекрыто для того, чтобы на него мог приземлиться истребитель. Он пролетает прямо над головой у водителей, оглушая их ревом двигателя, после чего благополучно приземляется.
Стоит отметить, что подобные упражнения выполняют и пилоты западных армий. Однако особенно популярны учения такого рода были в Европе во времена Холодной войны, когда в качестве посадочной полосы использовался немецкий автобан. Приятно, что и на наши дороги можно посадить самолет.
Однако говорят, что в этот раз из-за учений затор растянулся на несколько километров.
Авторамблер: последние новости
Регистратор снял аварию с девятью пострадавшими на юге Москвы Автомобилистам позволят продлевать скидки на штрафы "Последствия будут ужасными": чем обернется передача дорожных камер властям Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадьба с Путиным грозит увольнениями западных чиновников134
Обнаружены признаки существования иной Вселенной137
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой89
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства132
Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила мучителя51
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение