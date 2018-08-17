Двигатель на горилке, а сама из шоколада: в соцсетях высмеяли украинскую крылатую ракету

Кадры испытаний и новости об испытаниях нового вооружения Украины заполнило множество остроумных комментариев, авторы которых при этом всерьез сомневались в том, что ракета на что-то способна.

В социальных сетях высмеяли украинскую крылатую ракету, ранее прошедшую испытания на юге Одесской области. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, она способна «уничтожать любые морские и наземные цели», однако, пользователи Сети с этим оказались несогласны.

Кадры испытаний и новости об этом заполнило множество остроумных комментариев, авторы которых при этом всерьез сомневались в том, что ракета на что-то способна. Некоторые и вовсе выразили мнение, что подобное вооружение лишь увеличит потери ВСУ, которые просто не смогут с ним справиться.

«Ракета выполнена из сверхпрочного шоколада!», — пошутил один из пользователей.

Еще один отметил, что такими темпами на Украине не только может вскоре появиться артиллерия, но и «даже авиация». Еще один задался под записью о ракете вопросом о том, развалилась ли она сразу же после старта, или нет. Будто предвидев подобный вопрос, кто-то написал, что видел полет ракеты, и что она «пролетела метров двести и выпустила парашют».

«Двигатель на горилке не пострадал и вернулся на родину», — написал один из остроумных комментаторов.

Кто-то вспомнил российскую историю и пошутил про то, что «у нас такие ракеты еще при Николае II были».

Ранее в Сети опубликовали видео запуска украинской крылатой ракеты, которое выложила Служба национальной безопасности и обороны Украины. Видеоролик демонстрирует, как некое тело, не имеющее присущих крылатой ракете крыльев, в столбе дыма вырывается из пускового контейнера и, сбросив ускоритель, скрывается в небе.