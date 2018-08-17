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Военные на совместном российско-сербском учении отработали отражение ночной атаки бронетехники
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Военные на совместном российско-сербском учении отработали отражение ночной атаки бронетехники 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Санкт-Петербург, 17 августа /Синьхуа/ — Военные из России и Сербии отработали отражение ночной атаки бронетехники на совместных учениях в Ленинградской области.
По сообщению пресс-службы Западного военного округа РФ, российско-сербские учения продолжались четыре дня. В них было задействовано около 800 военнослужащих, из них около 200 — сербские солдаты и офицеры, более 200 единиц боевой техники.
Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий отметил, что сербским и российским офицерам за время маневров удалось достичь высокого уровня взаимодействия. —0—
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