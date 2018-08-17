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Забайкальский военком стал лучшим на всеармейском конкурсе
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Забайкальский военком стал лучшим на всеармейском конкурсе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вместе с ним за победу боролись представители всех военных округов и Северного флота, ставшие лучшими по итогам первого этапа конкурса.
Военный комиссар Забайкальского края полковник Юрий Шувалов одержал победу на втором этапе Всеармейского фестиваля «Армия России-2018» в номинации «Лучший военный комиссар». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Лучший военный комиссар определился по итогам защиты конкурсной работы на заданную тему. Жюри оценивало практические навыки конкурсантов по решению практических задач и принятию решений в конкретных ситуациях.
Итоги конкурса подвел Начальник Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Награждение победителей состоится в октябре.
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