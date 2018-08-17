Забайкальский военком стал лучшим на всеармейском конкурсе

Вместе с ним за победу боролись представители всех военных округов и Северного флота, ставшие лучшими по итогам первого этапа конкурса.

Военный комиссар Забайкальского края полковник Юрий Шувалов одержал победу на втором этапе Всеармейского фестиваля «Армия России-2018» в номинации «Лучший военный комиссар». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Лучший военный комиссар определился по итогам защиты конкурсной работы на заданную тему. Жюри оценивало практические навыки конкурсантов по решению практических задач и принятию решений в конкретных ситуациях.

Награждение победителей состоится в октябре.