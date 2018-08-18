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В Сети высмеяли украинскую крылатую ракету из «сверхпрочного шоколада»
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В Сети высмеяли украинскую крылатую ракету из «сверхпрочного шоколада» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пользователи социальных сетей высмеяли крылатую ракету украинского производства, которая, как заявляют в Киеве, якобы способна «уничтожать любые морские и наземные цели», а также «обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья».
«Ракета выполнена из современного сверхпрочного шоколада!» — пошутил Максим Онищенко.
«Уже скоро на Украине, наконец, появится артиллерия. Скоро и до авиации дойдете», — прокомментировал другой пользователь.
«Ракета развалилась сразу после старта?» — задается вопросом пользователь с ником donDementor в комментариях под видео испытаний.
«Смешно. Не взорвите то, что осталось от Украины », — призывает Игорь Крайнов.
«Хороший способ года через три-четыре долететь на этой ракете всем вам до Москвы на заработки», — пишет пользователь с ником Вася Васян.
«Опять запустили фактически болванку, а не боевую ракету», — написал SashaTTT.
«Я правильно понял, что «ракета» после себя оставила след из какао и развалилась в полете на небольшие шоколадные ошметки?» — пишет MisterKarabasBarabas.
«К слову, у нас такие еще при Николае II были», — сыронизировали в комментариях.
Некоторые из пользователей всерьез усомнились в способности украинских военных взаимодействовать с подобным вооружением, предположив, что разработка лишь увеличит количество небоевых потерь ВСУ.
«Двигатель на горилке не пострадал и вернулся на родину», — написал один из пользователей.
«Видел я полет этой чудо-ракеты в апреле: пролетела метров двести и выпустила парашют», — подытожил другой комментатор.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что испытания украинской крылатой ракеты прошли успешно.
Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении украинская техника не выдерживает критики. Так, сообщалось, что новейший украинский миномет «Молот» «разваливается при первом выстреле». Газета ВЗГЛЯД сообщала, что кустарное оружие с просторов бывшего СССР отличается особенным креативом.
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