В Сети высмеяли украинскую крылатую ракету из «сверхпрочного шоколада»

Пользователи социальных сетей высмеяли крылатую ракету украинского производства, которая, как заявляют в Киеве, якобы способна «уничтожать любые морские и наземные цели», а также «обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья».

«Ракета выполнена из современного сверхпрочного шоколада!» — пошутил Максим Онищенко

«Уже скоро на Украине , наконец, появится артиллерия. Скоро и до авиации дойдете», — прокомментировал другой пользователь.

«Ракета развалилась сразу после старта?» — задается вопросом пользователь с ником donDementor в комментариях под видео испытаний.

«Смешно. Не взорвите то, что осталось от Украины », — призывает Игорь Крайнов.

«Хороший способ года через три-четыре долететь на этой ракете всем вам до Москвы на заработки», — пишет пользователь с ником Вася Васян.

«Опять запустили фактически болванку, а не боевую ракету», — написал SashaTTT.

«Я правильно понял, что «ракета» после себя оставила след из какао и развалилась в полете на небольшие шоколадные ошметки?» — пишет MisterKarabasBarabas.

«К слову, у нас такие еще при Николае II были», — сыронизировали в комментариях.

Некоторые из пользователей всерьез усомнились в способности украинских военных взаимодействовать с подобным вооружением, предположив, что разработка лишь увеличит количество небоевых потерь ВСУ.

«Двигатель на горилке не пострадал и вернулся на родину», — написал один из пользователей.

«Видел я полет этой чудо-ракеты в апреле: пролетела метров двести и выпустила парашют», — подытожил другой комментатор.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что испытания украинской крылатой ракеты прошли успешно.