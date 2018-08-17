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Модернизированную БМП Т-15 с 57-мм пушкой покажут на «Армии 2018»
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Модернизированную БМП Т-15 с 57-мм пушкой покажут на «Армии 2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Судя по появившимся в Сети фотографиям, Объект 149 получил доработанный боевой модуль, фигурировавший ранее как АУ-220М.
Установленное на него автоматическое 57-мм орудие может вести огонь бронебойными, осколочно-фугасными снарядами на дальность до 12 км. Максимальная скорострельность достигает 120 выстрелов в минуту. Боекомплект — 200 выстрелов. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов. Также огневую мощь усилили противотанковые управляемые ракеты, которые ранее на АУ-220М не устанавливались.
Современная комбинированная система включает телевизионные и тепловизионные каналы, лазерный дальномер и независимую 2-плоскостную стабилизацию поля зрения.
Военные эксперты считают, что новейший вариант Т-15 долгие годы будет считаться самой лучшей в мире тяжелой БМП, аналогов которой еще пока не создано и не предвидится.
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