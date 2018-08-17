Модернизированную БМП Т-15 с 57-мм пушкой покажут на «Армии 2018»

Судя по появившимся в Сети фотографиям, Объект 149 получил доработанный боевой модуль, фигурировавший ранее как АУ-220М.

Установленное на него автоматическое 57-мм орудие может вести огонь бронебойными, осколочно-фугасными снарядами на дальность до 12 км. Максимальная скорострельность достигает 120 выстрелов в минуту. Боекомплект — 200 выстрелов. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов. Также огневую мощь усилили противотанковые управляемые ракеты, которые ранее на АУ-220М не устанавливались.

Современная комбинированная система включает телевизионные и тепловизионные каналы, лазерный дальномер и независимую 2-плоскостную стабилизацию поля зрения.

Военные эксперты считают, что новейший вариант Т-15 долгие годы будет считаться самой лучшей в мире тяжелой БМП, аналогов которой еще пока не создано и не предвидится.