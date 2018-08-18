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БМП на платформе «Армата» получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты
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БМП на платформе «Армата» получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российская Газета
ПАРК «ПАТРИОТ» /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) установил на новейшую боевую машину пехоты (БМП) Т-15 на платформе «Армата» боевой модуль АУ-220М с орудием калибра 57 мм, а также сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака». Как передает корреспондент ТАСС, версия машины представлена в статической экспозиции военно-технического форума «Армия-2018», который откроется в подмосковном парке «Патриот» 21 августа.
В пресс-службе УВЗ не стали комментировать ТАСС данную информацию.
Ранее на Т-15 ставился боевой модуль с орудием калибра 30 мм и противотанковый комплекс «Корнет» с дозвуковыми ракетами. В таком виде, в частности, машина демонстрировалась на Параде Победы.
АУ-220М разработан в ЦНИИ «Буревестник» и выполнен в виде дистанционно-управляемого необитаемого артиллерийского модуля. Основное вооружение модуля — орудие калибра 55 мм, имеющее дальность стрельбы более 14 км, также модуль оснащен пулеметом калибра 7,62 мм.
АУ-220М устанавливается также на зенитную самоходную установку «Деривация-ПВО» и БМП-3. Ранее УВЗ публиковал видео стрельб БМП-3 с АУ-220М, демонстрирующее высокую точность нового комплекса вооружения. В отличие от Т-15, БМП-3 с АУ-220М и «Деривация-ПВО» не имеют противотанковых ракетных комплексов.
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