Военные ЗВО провели стрельбы снарядами «Краснополь» в ходе российско-сербских учений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 августа. / ТАСС /. Артиллеристы Западного военного округа, принимающие участие в совместных российско-сербских учениях, отработали уничтожение командных пунктов и укрепленных позиций противника с помощью высокоточных снарядов «Краснополь». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

"Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в ходе российско-сербских учений в Ленинградской области провели стрельбы управляемыми боеприпасами «Краснополь». С помощью этого высокоточного оружия были уничтожены пункты управления и инженерные укрепления условного противника", — рассказали ТАСС в округе.

Отмечается, что в ходе учений артиллеристы получили координаты целей от бойцов разведывательных подразделений с помощью комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Цели поражались на дистанциях до 20 км, уничтожение объектов зафиксировал беспилотник. После успешного залпа самоходные артиллерийские установки сразу покинули позицию, чтобы не оказаться под ударом сил условного противника.

Совместные российско-сербские тактические учения с боевой стрельбой проходят в Ленинградской области с 15 августа, в них задействовано около 800 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники. Военнослужащие двух стран отрабатывают совместные действия в ходе различных тактических эпизодов.

"Краснополь" — высокоточный управляемый снаряд, калибр которого составляет 152 и 155 мм, снабженный реактивным двигателем и головкой самонаведения.