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В Ленинградской области завершились российско-сербские учения с боевой стрельбой
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В Ленинградской области завершились российско-сербские учения с боевой стрельбой 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Совместные учения военнослужащих из России и Сербии, приходившие в Ленинградской области, завершились, сербские солдаты и офицеры убыли к месту постоянной дислокации, сообщает в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Совместное российско-сербское тактическое учение с боевой стрельбой завершилось в Ленинградской области. Сегодня военная делегация Вооруженных сил Республики Сербия убыла с аэродрома ЗВО в пункт постоянной дислокации после завершения совместного российско-сербского тактического учения, проходившего на полигоне Лужский в Ленинградской области", — говорится в сообщении.
Военные из России и Сербии в ходе учений в дневное и ночное время отработали ведение разведывательных и противодиверсионных действий, выявление целей и нанесение огневого поражения условному противнику, маневренную оборону, танковые и вертолетные засады, контратаку условного противника. Во время маневров артиллеристы ЗВО отработали взаимодействие с другими родами войск, обеспечивая на всех этапах учений артподдержку мотострелковых подразделений и соединений бронетехники.
"Учение показывает высокий уровень достигнутого взаимодействия, а также способность российских и сербских подразделений выполнить задачи в установленные сроки", — приводит пресс-служба ЗВО слова заместителя командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Игоря Серицкого.
Всего в учениях приняли участие около 800 военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.
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