В Ленинградской области завершились российско-сербские учения с боевой стрельбой

"Совместное российско-сербское тактическое учение с боевой стрельбой завершилось в Ленинградской области. Сегодня военная делегация Вооруженных сил Республики Сербия убыла с аэродрома ЗВО в пункт постоянной дислокации после завершения совместного российско-сербского тактического учения, проходившего на полигоне Лужский в Ленинградской области", — говорится в сообщении.

Военные из России и Сербии в ходе учений в дневное и ночное время отработали ведение разведывательных и противодиверсионных действий, выявление целей и нанесение огневого поражения условному противнику, маневренную оборону, танковые и вертолетные засады, контратаку условного противника. Во время маневров артиллеристы ЗВО отработали взаимодействие с другими родами войск, обеспечивая на всех этапах учений артподдержку мотострелковых подразделений и соединений бронетехники.

"Учение показывает высокий уровень достигнутого взаимодействия, а также способность российских и сербских подразделений выполнить задачи в установленные сроки", — приводит пресс-служба ЗВО слова заместителя командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Игоря Серицкого.

Всего в учениях приняли участие около 800 военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.