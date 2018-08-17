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Индия закупит С-400 до конца года
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Индия закупит С-400 до конца года 

News.ru 1 час назад
Россия рассчитывает подписать контракт на поставку в Индию систем С-400 до конца 2018 года. Переговоры по контракту на поставку зенитных ракетных комплексов продолжаются.
По словам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова, которые приводит «Интерфакс», стоимость контракта будет определена после заключения договора.
Индийские СМИ в 2017 году сообщали о $5,5 млрд за пять полковых комплектов С-400.
Ранее сообщалось, что компания «Рособоронэкспорт» анонсировала продвижение на мировой рынок новейшего зенитного ракетного комплекса «Тор-Э2».
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