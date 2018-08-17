Индия закупит С-400 до конца года

Россия рассчитывает подписать контракт на поставку в Индию систем С-400 до конца 2018 года. Переговоры по контракту на поставку зенитных ракетных комплексов продолжаются.

По словам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова, которые приводит «Интерфакс» , стоимость контракта будет определена после заключения договора.

Индийские СМИ в 2017 году сообщали о $5,5 млрд за пять полковых комплектов С-400.