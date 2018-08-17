Эксперт оценил потенциал нового самолета Ил-114-300

Он отметил, что самолет будет достаточно экономичен в эксплуатации. Это позволит использовать его и для «гражданки» и для военных целей.

— Такие самолеты могут использоваться в военной авиации для перевозок личного состава, боеприпасов, раненых, а также эвакуации мирного населения из зоны боевых действий, — пояснил Попов в эфире «Радио 1».

По его словам, по сравнению с предыдущей моделью будет увеличена дальность полета до 1900 километров.