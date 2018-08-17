Эксперт оценил потенциал нового самолета Ил-114-300 

На заводе корпорации «МиГ» в Луховицах идет подготовка к выпуску гражданского самолета Ил-114-300.
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал об особенностях новой модели самолета.
Он отметил, что самолет будет достаточно экономичен в эксплуатации. Это позволит использовать его и для «гражданки» и для военных целей.
— Такие самолеты могут использоваться в военной авиации для перевозок личного состава, боеприпасов, раненых, а также эвакуации мирного населения из зоны боевых действий, — пояснил Попов в эфире «Радио 1».
По его словам, по сравнению с предыдущей моделью будет увеличена дальность полета до 1900 километров.