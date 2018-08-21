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«Вертолеты России» представили Ми-28НЭ с новым вооружением
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«Вертолеты России» представили Ми-28НЭ с новым вооружением 

Rambler News Service 1 час назад
Холдинг «Вертолеты России» в рамках международного форума «Армия-2018» представил модернизированную экспортную версию вертолёта Ми-28Н с новым вооружением, сообщили в пресс-службе компании.
Вертолёт получил новую противотанковую управляемую ракету «Хризантема-М» с увеличенной дальностью поражения бронированных целей до 10 км, а также модернизированные управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 кг.
«Модернизация коснулась мощности двигателя и лопастей, за счет чего улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата, повысилась крейсерская скорость машины и расширились ее возможности по выполнению фигур сложного пилотажа… Оснащение этой машины новым вооружением повысит его огневую мощь, а расширение сферы применения воздушного судна сделает его еще более востребованным на мировом рынке», — рассказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.
Кроме того, новый Ми-28НЭ получил возможность взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и управлять ими дистанционно.
Ударный вертолет Ми-28НЭ является экспортной версией Ми-28Н. Вертолет предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений.
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