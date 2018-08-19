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В России прошёл первый полёт модернизированного тяжёлого вертолёта Ми-26Т2В
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В России прошёл первый полёт модернизированного тяжёлого вертолёта Ми-26Т2В 

Свободная пресса 1 час назад
Ми-26Т2В — модернизированный тяжёлый вертолёт — впервые поднялся в воздух.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолёты России», полёт состоялся на лётно-испытательной станции предприятия «Роствертол» холдинга.
При этом представитель «Вертолётов России» напомнил, что опытный образец Ми-26Т2В вскоре своим ходом отправится в Московскую область для участия в форуме «Армия-2018».
Напомним, начало серийного производства модернизированной версии самого тяжёлого в мире вертолета Ми-26Т2В запланировано на 2019 год. Он будет обеспечивать полёты в условиях любого региона, в том числе, со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.
Предположительно, Ми-26Т2В придёт на смену машинам, которые использует Минобороны РФ.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Россия подпишет несколько межправительственных соглашений на форуме «Армия-2018».
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