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В России приступили к разработке нового поколения противотанковых ракет
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В России приступили к разработке нового поколения противотанковых ракет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Работа ведется на предприятиях холдинга «Высокоточные комплексы».
В России разрабатывается новое поколение ракет для уничтожение танков и бронетехники. Об этом представители холдинга «Высокоточные комплексы» рассказали во время проведения военно-технического форума «Армия-2018».
«На предприятиях холдинга ведутся проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения», — заявили они.
При этом подробности новинки, дата ее выхода и название не разглашаются.
Ранее специалистами холдинга «Высокоточные комплексы» был разработан противотанковый ракетный комплекс «Корнет», который может поражать цели на расстоянии до десяти километров и прошить броню толщиной до метра.
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