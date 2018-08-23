В России приступили к разработке нового поколения противотанковых ракет

Работа ведется на предприятиях холдинга «Высокоточные комплексы».

России разрабатывается новое поколение ракет для уничтожение танков и бронетехники. Об этом представители холдинга «Высокоточные комплексы» рассказали во время проведения военно-технического форума «Армия-2018».

«На предприятиях холдинга ведутся проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения», — заявили они.

При этом подробности новинки, дата ее выхода и название не разглашаются.

Ранее специалистами холдинга «Высокоточные комплексы» был разработан противотанковый ракетный комплекс «Корнет», который может поражать цели на расстоянии до десяти километров и прошить броню толщиной до метра.