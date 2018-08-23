Стало известно о создании в России новых противотанковых ракет

Новое поколение противотанковых ракет создается в России , сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» на форуме «Армия-2018».

«На предприятиях холдингах идут проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения», — передает ТАСС сообщение холдинга.

При этом детали и название работ «Высокоточные комплексы» не сообщили.

Напомним, в среду в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» начнется в 2019 году.