Ещё
Стало известно о создании в России новых противотанковых ракет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о создании в России новых противотанковых ракет 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новое поколение противотанковых ракет создается в России, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» на форуме «Армия-2018».
«На предприятиях холдингах идут проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения», — передает ТАСС сообщение холдинга.
При этом детали и название работ «Высокоточные комплексы» не сообщили.
Напомним, в среду в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» начнется в 2019 году.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британия отправила «присмотреть» за «Адмиралом Макаровым» в Ла-Манше минный тральщик В России предсказали колоссальный экспортный спрос на «Армату» Подписан контракт на поставку Су-57 в войска
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Парад на Украине вызовет землетрясение в Кремле»
«Ошибкой стала моя победа на выборах»59
Кого из российских звезд убил СПИД106
Назло санкциям: турки массово «убивают» свою технику104
Обнаружена новая вымершая форма человека29
Видео
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение