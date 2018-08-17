Ещё
Порошенко разрекламировал новые крылатые ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко разрекламировал новые крылатые ракеты 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Новейшая украинская крылатая ракета успешно проходит испытания. Она поможет обеспечить безопасность черноморского и азовского побережий страны и повысит обороноспособность государства. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал президент Петр Порошенко.
Это реакция на сообщение секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова. Сегодня, также в Facebook, он опубликовал видео запуска новой ракеты и уточнил, что она способна уничтожать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 300 километров.
Стоит отметить, что это та самая ракета, о которой стало известно еще в конце января этого года. Конструирует ее киевское конструкторское бюро «Луч». И это оружие, по словам Турчинова, должно стать мощным фактором сдерживания агрессора. Правда, еще тогда специалисты отметили, что новая украинская ракета сильно напоминает Х-35, разработанную еще в Советском Союзе.
Вести.Ru: последние новости
На шоссе под Хабароском приземлились военные самолеты. Видео Российская эскадра у берегов Сирии усилена кораблем с ракетами "Калибр" В Казани "выкатили" новый бомбардировщик, он оказался с интеллектом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой39
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства15
РФ решила повторить опыт Китая с детьми66
Раскрыт оригинальный подарок Путина на свадьбу114
Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила мучителя11
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение