Порошенко прокомментировал испытания украинской крылатой ракеты 

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские крылатые ракеты проходят успешные испытания и могут обеспечивать надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья.
«Секретарь СНБО и руководитель «Укроборонпрома» доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты. Продолжается успешное испытание отечественных крылатых ракет, способных уничтожать любые морские и наземные цели», — написал он в Twitter.
Ранее секретарь СНБО заявил, что на юге Одесской области во время этапа лётных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу.