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Порошенко прокомментировал испытания украинской крылатой ракеты
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Порошенко прокомментировал испытания украинской крылатой ракеты 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: RT на русском
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские крылатые ракеты проходят успешные испытания и могут обеспечивать надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья.
«Секретарь СНБО и руководитель «Укроборонпрома» доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты. Продолжается успешное испытание отечественных крылатых ракет, способных уничтожать любые морские и наземные цели», — написал он в Twitter.
Ранее секретарь СНБО заявил, что на юге Одесской области во время этапа лётных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу.
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