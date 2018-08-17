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«ВЭБ-лизинг» передал «Аэрофлоту» еще два самолета SSJ 100
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«ВЭБ-лизинг» передал «Аэрофлоту» еще два самолета SSJ 100 

Банки.ру 32 минуты назад
Парк авиакомпании «Аэрофлот» пополнился двумя самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Это 16-й и 17-й из 20 самолетов, поступающих в авиакомпанию в рамках контракта с «ВЭБ-лизингом» и «Гражданскими самолетами Сухого», уточняется в сообщении Внешэкономбанка.
«ВЭБ-лизинг» поддерживает отечественных производителей и участвует в развитии гражданской авиации, поэтому реализация данного контракта является для нас одним из важнейших проектов. Оба судна имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса «бизнес» и 75 в салоне «эконом». Самолеты будут осуществлять рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота», — комментирует исполняющий обязанности генерального директора АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов.
Самолету с бортовым номером № RA-89109 присвоено имя «В. Верещагин» в честь знаменитого российского художника. Воздушное судно с номером № RA-89114 носит имя «В. Чкалов» в память о легендарном советском летчике.
SSJ 100 — современный российский гражданский самолет, разработанный и производимый АО «Гражданские самолеты Сухого». Он cоздан с применением новейших технологий, обеспечивающих эффективность эксплуатации и высокий комфорт пассажиров, подчеркивают в ВЭБе. Самолет рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Коммерческая эксплуатация SSJ 100 началась в 2011 году.
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