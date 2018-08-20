Сотни единиц техники и тысячи предприятий: форум «Армия-2018» в цифрах

На «Армию-2018» прибудут представители 18 различных стран. Более восьмидесяти иностранных компаний примут участие в деловых мероприятиях форума, а восемь государств представят полноценные национальные экспозиции.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» стартует 21 августа. Он пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Министерство обороны РФ подготовило инфографику, где в цифрах раскрываются подробности масштабного форума.

Основные мероприятия пройдут в КВЦ «Патриот», но для демонстрации техники также будут организованы кластеры — воздушный на аэродроме Кубинка , водный на озере Комсомольском и сухопутный на полигоне в Алабино.

Запланировано 116 круглых столов, 23 конференции, семь брифингов и два заседания. Для демонстрации техники будет организовано две программы — статическая и динамическая. Кроме того, на форуме будут работать научно-деловая и культурная секции.

Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция. На «Армию-2018» прибудут представители 18 различных государств. Более восьмидесяти иностранных компаний примут участие в деловых мероприятиях форума, а восемь государств представят полноценные национальные экспозиции. Это Армения

На сегодняшний день количество участников форумов составило свыше 1500 предприятий и организаций, которые продемонстрируют более 26 000 наименований продукции военного и двойного назначения, что на четверть больше, чем в прошлом году.