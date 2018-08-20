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Сотни единиц техники и тысячи предприятий: форум «Армия-2018» в цифрах
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Сотни единиц техники и тысячи предприятий: форум «Армия-2018» в цифрах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На «Армию-2018» прибудут представители 18 различных стран. Более восьмидесяти иностранных компаний примут участие в деловых мероприятиях форума, а восемь государств представят полноценные национальные экспозиции.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» стартует 21 августа. Он пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Министерство обороны РФ подготовило инфографику, где в цифрах раскрываются подробности масштабного форума.
Основные мероприятия пройдут в КВЦ «Патриот», но для демонстрации техники также будут организованы кластеры — воздушный на аэродроме Кубинка, водный на озере Комсомольском и сухопутный на полигоне в Алабино.
Запланировано 116 круглых столов, 23 конференции, семь брифингов и два заседания. Для демонстрации техники будет организовано две программы — статическая и динамическая. Кроме того, на форуме будут работать научно-деловая и культурная секции.
На «Армию-2018» прибудут представители 18 различных государств. Более восьмидесяти иностранных компаний примут участие в деловых мероприятиях форума, а восемь государств представят полноценные национальные экспозиции. Это Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция.
На сегодняшний день количество участников форумов составило свыше 1500 предприятий и организаций, которые продемонстрируют более 26 000 наименований продукции военного и двойного назначения, что на четверть больше, чем в прошлом году.
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