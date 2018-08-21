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Новый легкий танк: сверхзащищенный «Спрут» показали на «Армии-2018»
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Новый легкий танк: сверхзащищенный «Спрут» показали на «Армии-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Посетителям открывшегося в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума «Армия-2018» впервые представили вариант истребителя бронетехники — 2С25М «Спрут-СДМ-1» с экранами дополнительной защиты.
После внедрения таких новшеств «Спрут» превратился в настоящий легкий танк, который, по мнению его создателей, будет востребован не только в российской армии, но и во многих странах мира. У этой машины за рубежом нет прямых конкурентов, способных соперничать на равных.
Представленные иностранные машины, в зависимости от моделей, проигрывают танку из Волгограда в огневой мощи — 125-мм пушки, которая может запускать управляемые ракеты, нет ни у кого. В основном, иностранцы имеют 105-мм орудия, модели со 120-мм от западных фирм весят очень много, они не могут плавать и стоят дорого.
Если раньше 2С25М весил 18 тонн, то сейчас его масса, конечно, несколько возросла, однако благодаря мощному двигателю скоростные и маневренные характеристики останутся на прежнем уровне.
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