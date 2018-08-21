На форуме «Армия-2018» представлены более 100 стран

"Сегодня мы представляем около 26 тысяч единиц военной продукции. Это техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле. Полторы тысячи предприятий, которые обеспечивают вооруженные силы самым современным оружием", — сказал Шойгу.

"Сто две страны направили свои представительства, свои делегации на нашу выставку. И можете еще и еще раз убедиться, что наши двери открыты. Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время", — добавил он.