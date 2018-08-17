На «Армии-2018» покажут новый Ми-28НЭ

Холдинг «Вертолеты России» представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28НЭ. Форум пройдет в Кубинке с 21 по 26 августа.

По данным ТАСС, модернизация Ми-28НЭ коснулась несущей системы вертолета и силовой установки.

Кроме того, на «Армии-2018» будут представлены модернизированные Ми-35М и Ми-35П, которые получили новый состав радиоэлектронного оборудования.

Также будут показаны Ми-17В-5, Ка-226.80, «Ансат», Ми-17Ш и Ми-26Т2 В.