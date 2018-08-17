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На «Армии-2018» покажут новый Ми-28НЭ
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На «Армии-2018» покажут новый Ми-28НЭ 

News.ru 29 минут назад
Холдинг «Вертолеты России» представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28НЭ. Форум пройдет в Кубинке с 21 по 26 августа.
По данным ТАСС, модернизация Ми-28НЭ коснулась несущей системы вертолета и силовой установки.
Кроме того, на «Армии-2018» будут представлены модернизированные Ми-35М и Ми-35П, которые получили новый состав радиоэлектронного оборудования.
Также будут показаны Ми-17В-5, Ка-226.80, «Ансат», Ми-17Ш и Ми-26Т2 В.
Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2018» концерн «Техмаш» впервые представит многофункциональные снаряды для реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г».
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