Девять казахстанских предприятий представят новинки вооружения на форуме «Армия-2018»

АСТАНА , 18 августа. / ТАСС /. Девять предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Казахстана покажут новые образцы вооружения и техники на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдет в России с 21 по 26 августа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана в субботу.

"Казахстанские предприятия оборонно-промышленного комплекса уже в третий раз представят свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который традиционно проходит в городе Кубинка Московской области . В этом году от Казахстана будут участвовать девять предприятий ОПК", — информировали в министерстве, отвечая на запрос ТАСС.

Отмечено, что казахстанские предприятия презентуют на форуме новые образцы вооружения и военной техники, имеющие экспортный потенциал. «Казахстанский стенд займет площадь свыше 200 кв. м, отечественные компании представят более 100 натурных образцов и макетов изделий военного и двойного назначения. Национальная выставочная экспозиция будет представлена ТОО „КАЕ“, АО „Завод имени С. М. Кирова“, АО „Тыныс“, АО „Семей инжиниринг“, РГП „Казспецэкпорт“, АО „405 авиаремонтный завод“ и другими компаниями в сфере ОПК», — пояснили в пресс-службе.

Планируется, что завод по выпуску электронно-оптической продукции ТОО «КАЕ» презентует на выставке инфракрасные линзы для тепловизионных приборов и профессиональные средства радиосвязи. АО «Завод им. С. М. Кирова» покажет универсальное полигонное оборудование — мишени различных размеров, блоки управления, а также радиорелейные станции. Предприятие «Семей инжиниринг» выставит макеты модернизированной бронетанковой и конверсионной техники, в том числе ремонтно-эвакуационные и разведывательно-дозорные машины на базе танка Т-72, БМП и БТР-80.

АО «Тыныс» экспонирует на форуме «Армия-2018» комплектующие изделия для авиационной промышленности и войсковую амуницию: бронежилеты, бронесистемы, шлемы и другую продукцию.