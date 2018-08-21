Борисов: контракт на поставку танков «Армата» подписан, машины поступают в войска

"Да, есть [контракт]. Если вы имеете в виду «Армату», то есть. Более ста образцов уже законтрактованы и поступают в войска", — сказал он, отвечая на вопрос о том, заключен ли контракт на эти танки.

Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.