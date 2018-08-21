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Борисов: контракт на поставку танков «Армата» подписан, машины поступают в войска
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Борисов: контракт на поставку танков «Армата» подписан, машины поступают в войска 

ТАСС 1 час назад
Фото: Lenta.ru
КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Танки «Армата» поступают в войска согласно заключенному с Министерством обороны контракту, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
"Да, есть [контракт]. Если вы имеете в виду «Армату», то есть. Более ста образцов уже законтрактованы и поступают в войска", — сказал он, отвечая на вопрос о том, заключен ли контракт на эти танки.
Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.
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