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Более 30 самолетов и вертолетов примут участие в форуме «Армия-2018»
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Более 30 самолетов и вертолетов примут участие в форуме «Армия-2018» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Экипажи более 30 самолетов и вертолетов прибыли в подмосковную Кубинку, где состоится международный военно-технический форум «Армия-2018», говорится на официальном сайте правительства Московской области со ссылкой на Минобороны Российской Федерации.
"Для гостей мероприятия будут представлены стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, новейшие многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ3, современные ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М и многие другие образцы авиатехники", — отмечается в релизе.
Четвертый международный военно-технический форум и выставка «Армия-2018» пройдет в Кубинке с 21 по 26 августа. Основной целью проведения мероприятия является создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности государства.
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