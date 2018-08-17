Танкисты российской базы в Абхазии выполнили подводное вождение под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. / ТАСС /. Российские танковые подразделения Южного военного округа (ЮВО) выполнили подводное вождение танков Т-72Б3 на полигоне в Волгоградской области . Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Танкисты российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Абхазии , завершили проведение полевого выхода на полигоне Прудбой в Волгоградской области. В течение месяца на специально оборудованном вододроме военнослужащие совершенствовали навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3", — сказал он.

По словам Астафьева, экипажи преодолевали водные преграды шириной более 50 м, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 м. Кроме того, личный состав отработал действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.

В ходе подводного вождения боевой машины на поверхности водоема остается только труба воздуховода и яркие поплавки для того, чтобы с точностью определить место нахождения танка в случае возникновения внештатной ситуации.

Всего в учениях принимали участие до 200 военнослужащих базы в составе экипажей танков Т-72Б3. Танкисты были экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты, которые позволяют военнослужащему провести под водой около одного часа.