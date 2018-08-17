Ещё
Танкисты российской базы в Абхазии выполнили подводное вождение под Волгоградом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Танкисты российской базы в Абхазии выполнили подводное вождение под Волгоградом 

ТАСС 33 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Российские танковые подразделения Южного военного округа (ЮВО) выполнили подводное вождение танков Т-72Б3 на полигоне в Волгоградской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Танкисты российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Абхазии, завершили проведение полевого выхода на полигоне Прудбой в Волгоградской области. В течение месяца на специально оборудованном вододроме военнослужащие совершенствовали навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3", — сказал он.
По словам Астафьева, экипажи преодолевали водные преграды шириной более 50 м, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 м. Кроме того, личный состав отработал действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.
В ходе подводного вождения боевой машины на поверхности водоема остается только труба воздуховода и яркие поплавки для того, чтобы с точностью определить место нахождения танка в случае возникновения внештатной ситуации.
Всего в учениях принимали участие до 200 военнослужащих базы в составе экипажей танков Т-72Б3. Танкисты были экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты, которые позволяют военнослужащему провести под водой около одного часа.
ТАСС: последние новости
Шойгу прибыл в Дагестан для проверки строительства инфраструктуры Каспийской флотилии Пентагон считает, что Китай может проводить учения по нанесению ударов по США Оборудование для Ту-160М испытают на Ту-22М3М
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев12
Раскрыто местонахождение супероружия России38
Звезду «Минуты славы» зарезали в собственном доме7
Украина отважилась предать США47
Вайкуле грозит запрет на выступления в России65
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение