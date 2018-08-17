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Главный британский авианосец отправился в США для испытаний с F-35
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Главный британский авианосец отправился в США для испытаний с F-35 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Британский авианосец HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») направился к берегам США для летных испытаний с участием американских истребителей F-35.
Авианосец отправился к восточному побережью США, где начнет первые летные испытания с истребителями пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, сообщает Foxnews. В учениях также будут участвовать подразделения морской пехоты США.
Ожидается, что на испытаниях в общей сложности 138 истребителей F-35B присоединятся к британским военным.
Авианосец уже завершил масштабные учения с вертолетами Chinook Mk 5 и Merlin Mk 2. ВМФ Британии также провели учения по обороне HMS Queen Elizabeth от воздушного нападения на авианосец.
Сообщается, что в течение ближайших двух лет HMS Queen Elizabeth достигнет полного оперативного потенциала, а первое оперативное развертывание судна ожидается в следующем году.
Авианосцы типа «Королева Елизавета» — английские авианосцы, известные также под кодовым названием CVF, строящиеся на замену ныне исключённым легким авианосцам типа «Инвинсибл». В настоящее время спущен на воду HMS Queen Elizabeth и в постройке находится HMS Prince of Wales.
HMS Queen Elizabeth имеет длину 280 метров и водоизмещение 65 тысяч тонн, экипаж корабля составляет 679 человек. Штатным самолетом Queen Elizabeth будет истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35C. Стандартная авиагруппа будет состоять из 40 машин, включая самолеты F-35C, вертолеты EH101 Merlin и вертолеты ДРЛО.
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