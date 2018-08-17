В Подмосковье в ходе сбора лейтенанты-выпускники военных вузов 2018 года выполнили ночные стрельбы из вооружения Т-80 и БМП-2

Сбор проходит под руководством командующего 1-й танковой армией генерал-майора Сергея Киселя и завершится комплексной проверкой уровня приобретенных в вузах профессиональных знаний.

Подмосковье в рамках проведения сбора с офицерами-выпускниками военных вузов 2018 года лейтенанты выполнили стрельбы в ночное время суток из танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-2.

Ночные стрельбы прошли на территории Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа, в них приняли участие более 400 офицеров-выпускников вузов Минобороны России

В рамках проведения мероприятия молодые офицеры выполнили упражнения учебных стрельб из всех видов стрелкового оружия и штатного вооружения танков и боевых машин пехоты в дневное и ночное время суток.

Сбор проходит под руководством командующего 1-й танковой армией генерал-майора Сергея Киселя и завершится комплексной проверкой уровня приобретенных в вузах профессиональных знаний.