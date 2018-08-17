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В Москве прошла встреча первого заместителя начальника ГУ МВС Минобороны России с министром по делам перемещенных лиц Ливана
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В Москве прошла встреча первого заместителя начальника ГУ МВС Минобороны России с министром по делам перемещенных лиц Ливана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Генерал-майор Евгений Ильин проинформировал Таляля Арслана о текущей ситуации в Сирии с акцентом на усилия российского военного ведомства по содействию правительству страны в урегулировании кризиса.
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