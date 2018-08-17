Ракетчики ВВО выполнили электронные пуски из ОТРК «Искандер» на полигоне Бурдуны в Бурятии

Военнослужащие также отработали задачи по отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп и преодолению зараженных участков местности.

Республике Бурятия в рамках полевого выхода ракетного соединения состоялось тактико-специальное учение с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

В ходе практической части учения личный состав был поднят подняты по тревоге и совершили марш на незнакомый полигон.

Военнослужащие отработали задачи по отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп и преодолению зараженных участков местности.

По прибытии в заданный район расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили развертывание пусковых установок, подготовку данных для ракетной стрельбы и провели электронные пуски крылатых ракет.

Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Ракетчики также отработали задачи по организации охраны и обороны ракетных комплексов.