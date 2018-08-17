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Ракетчики ВВО выполнили электронные пуски из ОТРК «Искандер» на полигоне Бурдуны в Бурятии
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Ракетчики ВВО выполнили электронные пуски из ОТРК «Искандер» на полигоне Бурдуны в Бурятии 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие также отработали задачи по отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп и преодолению зараженных участков местности.
В Республике Бурятия в рамках полевого выхода ракетного соединения состоялось тактико-специальное учение с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».
В ходе практической части учения личный состав был поднят подняты по тревоге и совершили марш на незнакомый полигон.
Военнослужащие отработали задачи по отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп и преодолению зараженных участков местности.
По прибытии в заданный район расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили развертывание пусковых установок, подготовку данных для ракетной стрельбы и провели электронные пуски крылатых ракет.
Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
Ракетчики также отработали задачи по организации охраны и обороны ракетных комплексов.
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