На Камчатке экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ выполнили полеты в сложных метеоусловиях

Пилоты отработали взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях плохой видимости.

На Камчатке продолжается плановая подготовка летчиков-истребителей отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в различных погодных условиях.

Период прохождения над полуостровом тихоокеанского циклона командование полка целенаправленно использовало для подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к полетам в сложных метеоусловиях. При установленном для данного типа самолетов минимуме погодных условий, в дневное и ночное время суток экипажи МиГ-31 отработали взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп.

Выполнение полетов в сложных погодных условиях является основным элементом подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.