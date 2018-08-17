Партия разведывательных химических машин РХМ-6, включенных в автоматизированную систему управления войсками, поступила в ЗВО

РХМ-6 заменит устаревшие модификации и расширит возможности военнослужащих ЗВО по ведению специальной разведки почти на 30 процентов.

В подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа в рамках гособоронзаказа поступила партия в составе пяти единиц разведывательных химических машин РХМ-6.

Новая техника обеспечивает передачу разведданных об РХБ и метеорологической обстановке в реальном масштабе времени в автоматизированную систему управления войсками.

РХМ-6 заменит устаревшие модификации и расширит возможности военнослужащих ЗВО по ведению специальной разведки почти на 30 процентов.

В ходе церемонии передачи экипажи РХМ-6 получили символические ключи от бронетехники и уже приступили к занятиям по специальной подготовке. Водители машин отработают преодоление препятствий, а химики-разведчики применят комплекс приборов наблюдения, разведки и специального контроля обстановки.

РХМ-6 имеет увеличенный радиус контроля обстановки и возможность своевременного оповещения войск об её изменении, в её составе — новейшие дозиметры-радиометры, газосигнализаторы, метеорологические комплекты, приборы специальной обработки и т.д.