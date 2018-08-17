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Командующий ВДВ проводит инспекцию десантно-штрумовых соединений на территории Восточного военного округа
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Командующий ВДВ проводит инспекцию десантно-штрумовых соединений на территории Восточного военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Генерал полковник Андрей Сердюков оценит уровень слаженности работы органов управления соединений в ходе отработки мероприятий по приведению их в различные степени боевой готовности.
Комплексная комиссия Командования воздушно-десантных войск (ВДВ) под руководством генерал-полковника Андрея Сердюкова приступила к проверке соединений, воинских частей и подразделений ВДВ, дислоцированных в Бурятии и Приморье.
В ходе инспекции командующий ВДВ проверит уровень боеготовности десантно-штурмовых бригад, их способность выполнять задачи по предназначению.
Кроме того, во время проверки генерал-полковник Андрей Сердюков оценит уровень слаженности работы органов управления соединений в ходе отработки мероприятий по приведению их в различные степени боевой готовности.
Особое внимание во время инспекции членами комиссии будет уделяться организации обслуживания и ремонта военной техники, стоящей на вооружении десантно-штурмовых бригад, морально-психологическому состоянию личного состава и решению проблемных вопросов в социально-бытовой сфере.
Рабочая поездка командующего ВДВ носит плановый характер и продлится до 20 августа включительно.
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