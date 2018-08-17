Участники конкурса «Авиадартс-2018» завершили перебазирование в пункты постоянной дислокации

Более 30 самолетов и вертолетов российской команды перебазированы в авиационные части, дислоцированные на территории Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов.

Авиационные экипажи, участвовавшие в Международном конкурсе «Авиадартс-2018», завершили перебазирование в пункты постоянной дислокации.

Более 30 самолетов и вертолетов российской команды перебазированы

в авиационные части, дислоцированные на территории Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов.