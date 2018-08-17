Участники конкурса «Авиадартс-2018» завершили перебазирование в пункты постоянной дислокации 

Более 30 самолетов и вертолетов российской команды перебазированы в авиационные части, дислоцированные на территории Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов.
Авиационные экипажи, участвовавшие в Международном конкурсе «Авиадартс-2018», завершили перебазирование в пункты постоянной дислокации.
В свои страны доставлены самолеты J-10, JH-7A, X-6, Y-9 ВВС Народно-освободительной армии Китая, самолеты Су-25, Як-130, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35, Ми-171 ВВС Республики Казахстан.
Более 30 самолетов и вертолетов российской команды перебазированы
в авиационные части, дислоцированные на территории Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов.
Международный конкурс «Авиадартс-2018» завершился 11 августа. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала команда Российской Федерации, которая выиграла 4 номинации конкурса из 7.