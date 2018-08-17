Ещё
Участники конкурса «Авиадартс-2018» завершили перебазирование в пункты постоянной дислокации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники конкурса «Авиадартс-2018» завершили перебазирование в пункты постоянной дислокации 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 30 самолетов и вертолетов российской команды перебазированы в авиационные части, дислоцированные на территории Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов.
Авиационные экипажи, участвовавшие в Международном конкурсе «Авиадартс-2018», завершили перебазирование в пункты постоянной дислокации.
В свои страны доставлены самолеты J-10, JH-7A, X-6, Y-9 ВВС Народно-освободительной армии Китая, самолеты Су-25, Як-130, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35, Ми-171 ВВС Республики Казахстан.
Более 30 самолетов и вертолетов российской команды перебазированы
в авиационные части, дислоцированные на территории Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов.
Международный конкурс «Авиадартс-2018» завершился 11 августа. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала команда Российской Федерации, которая выиграла 4 номинации конкурса из 7.
ТК «Звезда»: последние новости
Мотострелки России и Сербии отразили атаку «противника» В РСК «МиГ» рассказали о грядущем подписании контракта с Минобороны на поставку МиГ-35 Расчеты «Бук-М3» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Дагестане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев
Раскрыто местонахождение супероружия России42
Звезду «Минуты славы» зарезали в собственном доме7
Украина отважилась предать США49
Вайкуле грозит запрет на выступления в России78
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение