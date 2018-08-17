Гости форума «Армия-2018» в Екатеринбурге смогут пострелять из раритетного оружия

Для стрельбы будут доступны такие известные образцы вооружения, как трехлинейная винтовка Мосина и пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). Также будут представлены современные образцы военной техники.

Гости Международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет на полигоне Свердловский в Екатеринбурге , смогут пострелять из оружия времен Великой Отечественной войны.

Для стрельбы будут доступны такие известные образцы вооружения, как трехлинейная винтовка Мосина и пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). Также будут представлены современные образцы военной техники.

Торжественная церемония открытия пройдет 25 августа в 11:00. Бесплатные автобусы доставят жителей города до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба Центрального военного округа, ТЦ «Академический и ТЦ „Дирижабль“.

Особенностью форума этого года станет расширенная выставка образцов вооружения и военной техники. Будет продемонстрирована вся номенклатура бронетехники, которая состоит в штате округа, новые образцы ракетно-артиллеристского вооружения, а также не имеющая аналогов за рубежом техника связи и радиоэлектронной борьбы.

В ходе динамического показа выступят танковые и мотострелковые подразделения, показательную программу продемонстрируют военнослужащие специального назначения. Парашютисты совершат прыжки на точность приземления из вертолетов.

Также для гостей форума будут работать пункт отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и торговые точки »Военторга»

За музыкальную составляющую будут отвечать творческие коллективы Екатеринбургского гарнизона и артисты города.

Закрытие форума состоится 26 августа.