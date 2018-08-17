На оснащение зенитных ракетных подразделений ВДВ поступают новейшие образцы автоматизированных систем управления

В частности, в июне текущего года отдельный зенитный ракетный полк Ивановской воздушно-десантной дивизии поступили три модуля планирования и четыре модуля разведки и управления на шасси БТР-МДМ «Ракушка».

В июне текущего года для оснащения отдельного зенитного ракетного полка Ивановской воздушно-десантной дивизии поступили три модуля планирования и четыре модуля разведки и управления на гусеничном шасси бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

Новая техника позволяет полностью автоматизировать систему управления огнем от начальника противовоздушной обороны соединения до стрелка-зенитчика.

«Применение новой системы управления значительно снижает время от постановки задач до огневого воздействия по цели. Данные изделия можно десантировать из самолетов военно-транспортной авиации, они способны преодолевать водные преграды», — сказал командир зенитного ракетного полка полковник Владимир Петраш.

В настоящее время новая техника принята и закреплена за личным составом воинской части, в полном объёме используется на занятиях по боевой подготовке и различного рода учениях.