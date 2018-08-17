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В соединениях и частях армейского корпуса Балтийского флота проводится этап боевого слаживания подразделений
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В соединениях и частях армейского корпуса Балтийского флота проводится этап боевого слаживания подразделений 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений военнослужащие отработают оборонительные и наступательные действия, блокирование и уничтожение ДРГ, занятие опорных пунктов, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, боевое охранение.
Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению батальонных и дивизионных тактических учений с боевой стрельбой на полигонах в Калининградской области.
В ходе проведения тактических учений военнослужащими отрабатываются вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятия опорных пунктов, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение, а также выход из боя и отход с использованием рельефа местности.
Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигонах Балтийского флота смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя и установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин. Кроме того, оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника.
За время проведения учений подразделения Балтийского флота израсходуют более 30 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, свыше 3 тысяч различных гранат, более 3000 мин и артиллерийских снарядов.
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