Более 100 разведчиков России и Армении приняли участие в соревнованиях на высокогорном полигоне Камхуд

В течение трёх суток военнослужащие состязались в ведении двусторонних разведывательно-поисковых действий, устройстве засад, захвате условных пленных и секретных документов.

На высокогорном полигоне Камхуд Южного военного округа (ЮВО) завершились комплексные соревнования среди военнослужащих разведывательных подразделений российской военной базы и вооруженных сил Армении по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской и горной подготовке.

В течение трёх суток разведчики состязались в ведении двусторонних разведывательно-поисковых действий, устройстве засад, захвате условных пленных и секретных документов. Также осуществляли отход в горной местности, передачу координат целей артиллерийским подразделениям для нанесения атак по живой силе, военной технике и объектам «противника». Завершились состязания преодолением «тропы разведчика», совершением 10-километрового пешего марша в составе групп и эвакуации в район сбора с использованием десантно-штурмовых вертолетов армейской авиации.

Особенностью проведения соревнований являлось выполнение учебно-боевых задач с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», штатного специального оружия, горно-альпинистской экипировки и снаряжения.