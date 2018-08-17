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Подразделение антитеррора российской военной базы в Таджикистане заблокировало отход условного противника, напавшего на КПП
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Подразделение антитеррора российской военной базы в Таджикистане заблокировало отход условного противника, напавшего на КПП 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной техники отработали действия по уничтожению противника на осаждённом контрольно-пропускном пункте и в районе сосредоточения «террористов».
Подразделение антитеррора российской военной базы в Таджикистане заблокировало отход условного противника, напавшего на контрольно-пропускной пункт (КПП).
По замыслу учения, «террористы» атаковали и захватили КПП военного городка. С получением сигнала от дежурной смены по тревоге было поднято подразделение антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной техники отработали действия по уничтожению противника на осаждённом КПП и в районе сосредоточения «боевиков».
Отдельное внимание уделялось выбору огневых позиций, которые позволили блокировать потенциальные пути отхода условного противника, для того чтобы не допустить перегруппировки «террористов» и повторных атак.
В итоге учения атака была отражена, а пути отступления «противника» перекрыты.
Параллельно с основными действиями группа противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) вела мониторинг воздушного пространства на предмет обнаружения и условного уничтожения БЛА противника. Медицинская группа оказывала первую помощь условно раненым военнослужащим.
Результатом учения стало повышение слаженности взаимодействия групп антитеррора при обезвреживании условного противника.
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