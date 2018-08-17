Подразделение антитеррора российской военной базы в Таджикистане заблокировало отход условного противника, напавшего на КПП

Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной техники отработали действия по уничтожению противника на осаждённом контрольно-пропускном пункте и в районе сосредоточения «террористов».

Подразделение антитеррора российской военной базы в Таджикистане заблокировало отход условного противника, напавшего на контрольно-пропускной пункт (КПП).

По замыслу учения, «террористы» атаковали и захватили КПП военного городка. С получением сигнала от дежурной смены по тревоге было поднято подразделение антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной техники отработали действия по уничтожению противника на осаждённом КПП и в районе сосредоточения «боевиков».

Отдельное внимание уделялось выбору огневых позиций, которые позволили блокировать потенциальные пути отхода условного противника, для того чтобы не допустить перегруппировки «террористов» и повторных атак.

В итоге учения атака была отражена, а пути отступления «противника» перекрыты.

Параллельно с основными действиями группа противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) вела мониторинг воздушного пространства на предмет обнаружения и условного уничтожения БЛА противника. Медицинская группа оказывала первую помощь условно раненым военнослужащим.

Результатом учения стало повышение слаженности взаимодействия групп антитеррора при обезвреживании условного противника.