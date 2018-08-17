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Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии дал концерты на российской военной базе в Южной Осетии
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Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии дал концерты на российской военной базе в Южной Осетии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Александровцы» выступили в Цхинвальском и Джавском военных гарнизонах, на сторожевой заставе Гаджибаури, а также в Государственном киноконцертном зале «Чермен» в Цхинвале.
Перед военнослужащими российской военной базы в Южной Осетии и жителями республики с большой концертной программой выступил всемирно известный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.
«Александровцы» дали концерты в Цхинвальском и Джавском военных гарнизонах, на сторожевой заставе Гаджибаури, а также в Государственном киноконцертном зале «Чермен» в Цхинвале.
Заключительное выступление для военнослужащих российской военной базы, пограничников и жителей республики прошло в Ленингорском районе Южной Осетии во Дворце культуры.
Во время каждого концерта прозвучало более 20 музыкальных номеров.
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России. Его мужской хор признан одним из лучших в мире. Танцевальная группа ансамбля также покоряет зрителей на всех континентах выдающимся хореографическим искусством.
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