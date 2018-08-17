Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии дал концерты на российской военной базе в Южной Осетии

«Александровцы» выступили в Цхинвальском и Джавском военных гарнизонах, на сторожевой заставе Гаджибаури, а также в Государственном киноконцертном зале «Чермен» в Цхинвале.

Перед военнослужащими российской военной базы в Южной Осетии и жителями республики с большой концертной программой выступил всемирно известный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

«Александровцы» дали концерты в Цхинвальском и Джавском военных гарнизонах, на сторожевой заставе Гаджибаури, а также в Государственном киноконцертном зале «Чермен» в Цхинвале.

Заключительное выступление для военнослужащих российской военной базы, пограничников и жителей республики прошло в Ленингорском районе Южной Осетии во Дворце культуры.

Во время каждого концерта прозвучало более 20 музыкальных номеров.